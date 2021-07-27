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27 июля 2021, 18:06 85

В Одессе заминировали здание горсовета

27 июля 2021, 18:06 85
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Фото из открытых источников
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В Одессе полиция проверяет сообщение о минировании здания городского совета

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Одесской области, пишет RegioNews.

Анонимное сообщение об угрозе взрыва в здании Государственного учреждения на Думской площади поступило в 16:20.

"Для проверки указанной информации на место происшествия направлены следственно-оперативная группа территориального отдела полиции, специалисты-взрывотехники и кинологи", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно в Киеве КГГА "заминировали" - тогда аноним требовал выкуп 0,5 биткоина.

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