В Одессе заминировали здание горсовета
В Одессе полиция проверяет сообщение о минировании здания городского совета
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Одесской области, пишет RegioNews.
Анонимное сообщение об угрозе взрыва в здании Государственного учреждения на Думской площади поступило в 16:20.
"Для проверки указанной информации на место происшествия направлены следственно-оперативная группа территориального отдела полиции, специалисты-взрывотехники и кинологи", - говорится в сообщении.
Напомним, недавно в Киеве КГГА "заминировали" - тогда аноним требовал выкуп 0,5 биткоина.
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Взрыв на "РовноАзот": За что будет отвечать руководство завода и почему эта история еще не завершилась
"Пришел, разобрался, решил": как Тищенко поменял в Ужгороде секретаря горсовета с "порошенковца" на " слугу"