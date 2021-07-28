СБУ на Черкащине задержала агента российской разведки

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу спецслужбы

По информации спецслужбы задержанный - житель Черкасской области был завербован российской спецслужбой на территории РФ. Имел сообщника в Вооруженных силах

"Основная задача, которую поставили перед украинцем российские кураторы, ‒ сбор и передача информации о военные стратегические объекты... Контрразведчики и следователи СБУ задокументировали факты сбора злоумышленником сведений, в том числе с ограниченным доступом, относительно мест расположения артиллерийских складов на территории региона режима их охраны, перечня и количества боеприпасов, хранящихся на них", - зазначаєтсья в сообщении

Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, что 13 июля СБУ заявила о задержании агента российской разведки в Кировоградщине