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28 июля 2021, 15:45 11

СБУ на Черкащине задержала агента российской разведки

28 июля 2021, 15:45 11
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Контрразведка Службы безопасности Украины задержала агента военной разведки РФ в Черкасской области.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу спецслужбы

По информации спецслужбы задержанный - житель Черкасской области был завербован российской спецслужбой на территории РФ. Имел сообщника в Вооруженных силах

"Основная задача, которую поставили перед украинцем российские кураторы, ‒ сбор и передача информации о военные стратегические объекты... Контрразведчики и следователи СБУ задокументировали факты сбора злоумышленником сведений, в том числе с ограниченным доступом, относительно мест расположения артиллерийских складов на территории региона режима их охраны, перечня и количества боеприпасов, хранящихся на них", - зазначаєтсья в сообщении

Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, что 13 июля СБУ заявила о задержании агента российской разведки в Кировоградщине

СБУ разведка агентурная сеть госизмена Боеприпасы

 
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