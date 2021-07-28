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28 июля 2021, 15:41 41

Мэрия Одессы выделит 6 млн на компенсации пострадавшим после ливней

28 июля 2021, 15:41 41
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Фото: nn.od.ua
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Одесский городской совет в ходе заседания в среду, 28 июля, принял решение выделить 6 млн 100 тысяч гривен материальной помощи местным жителям, которые пострадали от ливней 22 июля

Как передает RegioNews, об этом стало известно на заседании сессии городского совета.

Так, в районные администрации поступило 226 обращений от людей о подтоплении домов. Больше всего от жителей Суворовского района - предоставлено 150 заявок.

По словам мэра города Геннадия Труханова, помощь пострадавшим от непогоды будет выплачиваться по ускоренной процедуре, но только на основании актов обследований.

Работники районных администраций уже выезжают на места, осматривают помещения и составляют соответствующие акты", - отметил он.

Напомним, Одессу 21 июля вечером накрыл мощный ливень, в результате чего затопило многие городские улицы.

непогода Одесса бюджет заседание Геннадий Труханов

 
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