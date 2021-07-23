В Бердянске погибли люди из-за обрыва электропроводов

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В результате непогоды, которая подтопила в Бердянске дома и дороги, произошел обрыв проводов электроснабжения на подтопленный участок. В результате этого погибли два человека

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

22 июля в Бердянске в результате интенсивных осадков погибло 2 человека (обрыв электропроводов на подтопленной участке) и произошло подтопление 70 домохозяйств", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что подразделениями ГСЧС оказана помощь 32 людям, из них 10 детей выведены из подтопленных участков. Также откачано около 740 куб. м воды.

Всего после непогоды в южных областях подтоплено 134 домохозяйства, 25 приусадебных участков и 10 участков дороги, а также разрушена плотина.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области рядом с морскими курортами Кирилловки и Бердянска прошел шторм с градом, шквальным ветром и смерчем.