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28 июля 2021, 10:55 4

На Буковине врачам уже не доплачивают 300% за лечение ковид-больных

28 июля 2021, 10:55 4
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Фото из открытых источников
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Сейчас загруженность больничных коек больными коронавирусом составляет лишь 10%, поэтому врачи в Черновицкой области уже не получат 300% ковид-надбавок

Это объяснила и.о. директора департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Мария Полищук, передает RegioNews со ссылкой на ИА АСС.

Отсутствие предварительных выплат связано с тем, что больных коронавирусом стало в разы меньше.

Когда на 451 кровати находится 50-60 пациентов, больных COVID-19, - это 10% загруженности. По стандарту, одна бригада обслуживает 20 пациентов с ковидом. Например, в Черновицкой областной больнице сейчас 9 таких больных, но медикам оплачивают как за 20. Это все равно вдвое больше! Так финансирует НСЗУ, - говорит Мария Полищук.

Она добавляет, что у многих врачей зарплаты вернулись к предковидному состоянию – исчезли 300% надбавки. Теперь больницы выживают за счет других пакетов медицинской помощи, потому что они законтрактованы не только на COVID-19.

Инфекционные отделения на Буковине сейчас недогружены. Но этому надо радоваться! А руководителям - перестраиваться на другие виды медпомощи, пока есть такая возможность, - отмечает Мария Полищук.

Как сообщалось, НСЗУ не хватает денег на финансирование лечения от Covid-19.

В апреле сообщалось, что на Буковине медиков заставляли страховаться за счет собственных зарплат. Им предлагали подписать соответствующие заявления.

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