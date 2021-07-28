На Буковині лікарям уже не доплачують 300% за лікування ковід-хворих

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Наразі завантаженість лікарняних ліжок хворими на коронавірус складає лише 10%, тож лікарі у Чернівецькій області вже не отримають 300% ковід-надбавок

Це пояснила в. о. директора департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА Марія Поліщук, передає RegioNews з посиланням на ІА АСС.

Відсутність попередніх виплат пов’язана з тим, що хворих на коронавірус стало в рази менше.

Коли на 451 ліжку перебуває 50-60 пацієнтів, хворих на COVID-19, - це 10% завантаженості. За стандартом, одна бригада обслуговує 20 пацієнтів з ковідом. Наприклад, в Чернівецькій обласній лікарні зараз 9 таких хворих, але медикам оплачують як за 20. Це все одно вдвічі більше! Так фінансує НСЗУ, - каже Марія Поліщук.

Вона додає, що у багатьох лікарів зарплати повернулися до передковідного стану – зникли 300% надбавки. Тепер лікарні виживають за рахунок інших пакетів медичної допомоги, бо вони законтрактовані не лише на COVID-19.

Інфекційні відділення на Буковині зараз недовантажені. Але цьому треба радіти! А керівникам – перелаштовуватися на інші види меддопомоги, поки є така можливість, - наголошує Марія Поліщук.

Як повідомлялося, НСЗУ не вистачає грошей на фінансування лікування від Covid-19.

У квітні повідомлялося, що на Буковині медиків змушували страхуватися за рахунок власних зарплат. Їм пропонували підписати відповідні заяви.