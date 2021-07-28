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28 июля 2021, 09:27 35

Украина пересекла границу в 5 млн прививок против COVID-19

28 июля 2021, 09:27 35
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Фото из открытых источников
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В Украине уже сделали 5 млн прививок против COVID-19, из них 2 млн - в июле

Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко в Facebook, передает RegioNews.

Первую дозу получили 3 264 715 человек, полностью вакцинированы двумя дозами 1 817 211 украинцев.

Ляшко отметил, что в июне в Украине осуществили почти в четыре раза больше прививок, чем в мае, соответственно 1,5 млн и 408 тысяч прививок.

А за три с половиной недели июля уже введено более 2 млн доз.

Уровень заболеваемости COVID-19 в стране сейчас в разы ниже, чем весной. Впрочем, это не значит, что опасности нет, - отмечает министр.

В контексте этого он напомнил о распространении штамма "Дельта", который уже есть в Украине.

Волна заболевания штаммом "Дельта" может дойти и в Украину. Единственный способ защититься от этого - вакцинация, - пояснил Ляшко.

Как сообщалось, в Украине 21 июля начался пятый этап COVID-вакцинации.

А мэр Кропивницкого даже предложил вакцинировать от COVID в общественном транспорте.

вакцинация вакцина COVID-19 коронавирус Виктор Ляшко Минздрав

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