В Украине 21 июля начинается пятый этап COVID-вакцинации

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С 21 июля в Украине стартует пятый этап вакцинации от коронавируса. Прививки могут сделать все желающие

Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко во время брифинга, пишет RegioNews.

Министр рассказал, как именно можно получить прививку от коронавируса.

"С 21 июля все взрослые старше 18 лет, которые хотят вакцинироваться, могут сделать прививку. Можете вакцинироваться в ближайшем пункте прививки, центре массовой вакцинации или может приехать мобильная бригада, если вы записаны, как организованный коллектив, в котором работает более 50 человек", - сказал он.

Напомним, ранее в Минздраве заявляли, что вакцинация детей от COVID-19 в Украине начнется во время пятой волны иммунизации, прививки будут делать при выезде за границу.