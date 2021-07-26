Мэр Кропивницкого предложил вакцинировать от COVID в общественном транспорте

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Об этом пишет Regionews со ссылкой на сайт горсовета областного центра.

"Рядом с нами уже новые штаммы, которые косят молодежь. Нам необходимо подумать о развертывании до существующих, еще и дополнительных пунктов вакцинации, - акцентировал городской голова. - Мы можем организовать мобильные пункты в наших автобусах или троллейбусах. Можно обработать дополнительно этот транспорт дезинфекторами, Wi-Fi там есть, то есть интернет-связь организовать возможно", - отметил Райкович

Мэр призвал активно приглашать на вакцинацию дворников, работников ЖЭО, кондукторов общественного транспорта, водителей маршруток, которые работают в городе. Медики, педагоги, соцработники должны быть привитыми обязательно, ведь находятся в зоне риска.

"Предприятия, сфера услуг, кафе, рестораны, все максимально должны быть вовлечены в процесс вакцинации. Все,у кого работа связана с общением с людьми, кому не противопоказана по состоянию здоровья вакцинация, должны быть привиты! Это тот случай, когда качество и безопасность зависят от количества вакцинированных", - отметил глава города.

Напомним, что в течение 25 июля COVID-прививки получили 49057 украинцев. Завершили иммунизацию (получили две дозы) 1712791 человек