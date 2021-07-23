На Прикарпатье приостановили работу комплекса, где отравились дети: выявлено более 60 нарушений

Фото: Facebook

Специалисты Госпродпотребслужбы приостановили работу комплекса "Тайна Карпат", в котором на днях произошло массовое отравление детей. После проверки в комплексе выявили 62 нарушения

Как передает RegioNews, об этом сообщается на Facebook-страничке Госпродпотребслужбы.

Так, в ходе расследования случая отравления 16 детей в учреждении было установлено 62 нарушения, которые могли привести к возникновению вспышки отравления. Из них 30 нарушений касаются санитарно-эпидемиологических требований, а еще 32 - безопасности пищевых продуктов.

Специалистами, проводившими расследование, было установлено, что здание заведения нуждается в ремонте - стены и потолок в трещинах, штукатурка местами отпадает, двери и окна повреждены и требуют замены. Кроме того, было зафиксировано отсутствие достаточного количества доброкачественной питьевой воды и размещение пищеблока в непригодном для этого помещении.

Готовится распоряжение о временном прекращении работы заведения сроком на 10 дней до устранения выявленных нарушений", - говорится в сообщении.

В службе отмечают, что, кроме того, не были соблюдены требования хранения продуктов питания и режим питания, а обработка продуктов и технология приготовления блюд проводились с нарушениями.

Ранее сообщалось, что на Прикарпатье в спортивном лагере отравились 17 человек, из них 16 детей. Полицейские уже начали уголовное производство о нарушении санитарных правил и норм в заведении.