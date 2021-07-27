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Сутки на Донбассе: зафиксировано 15 нарушений режима "тишины"
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27 июля 2021, 10:01 4

Год режима "тишины" на Донбассе: в ТКГ сравнили количество погибших воинов с предыдущими годами

27 июля 2021, 10:01 4
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Фото: из открытых источников
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За год действия режима прекращения огня на Донбассе было зафиксировано 1995 обстрелов со стороны незаконных вооруженных группировок боевиков

Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют данные Трехсторонней контактной группы, опубликованные в Telegram.

В ТКГ отмечают, что в результате действия режима "тишины" на Донбассе стало вдвое меньше убитых в результате вражеских выстрелов, втрое меньше раненых и почти втрое меньше обстрелов, по сравнению с периодом с июля 2019 до июля 2020.

Так, с 27 июля 2019 года до 26 июля 2020 года вооруженные формирования Российской Федерации 4257 раз совершали обстрелы, 88 украинских военнослужащих погибли, 494 - получили ранения.

По данным штаба ООС, за время действия режима прекращения огня с 27 июля 2020 года до 26 июля 2021 года зафиксировано 1995 обстрелов, погибло 45 и военнослужащие 154 получили ранения.

Ранее сообщалось, что на Донбассе из-за обстрелов боевиков пострадали семеро украинских военных. 26 июля зафиксировано 15 нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков.

война обстрелы ранение убийство ТКГ Донбасс

 
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