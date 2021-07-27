Сутки на Донбассе: зафиксировано 15 нарушений режима "тишины"

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В течение минувших суток, 26 июля, зафиксировано 15 нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков, что привело к ранениям и боевым травмам военнослужащих ООС

Как передает RegioNews, об этом сообщили в штабе ООС.

Так, вблизи населенного пункта Водяное, что возле Донецка, противник 4 раза вел огонь из минометов 120-го и 82-го калибра, противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов.

Также Боевики вели огонь по позициям украинских сил, используя гранатометы и минометы различных систем, в районе Причепиловки, Авдеевки, Галициновки, Опытного, Старогнатовки, Пивденного, Каменки, Широкино и Водяного, что на Приазовье.

В результате вражеских обстрелов четыре военнослужащих получили осколочные ранения, еще трое – боевые травмы. Раненые находятся в лечебном учреждении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что состояние здоровья одного военнослужащего тяжелое, одного – средней тяжести, пятерых – удовлетворительное.

По состоянию на 7 часов утра, 27 июля зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. Боевики вели обстрелы из минометов 120-го калибра вблизи Золотого-4 и Водяного.

Ранее сообщалось, что оккупационные войска на Донбассе 10 раз нарушили режим прекращения огня в районе ООС. В результате обстрела четверо военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения, еще трое-боевые травмы.