Разведка предупредила о подготовке боевиками на Донбассе новых огневых позиций

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Как сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины, боевики устанавливают минно-взрывные заграждения на передовых позициях, пишет RegioNews.

По информации силового ведомства, российские оккупационные войска проводят интенсивные мероприятия по восстановлению и наращиванию инженерно-фортификационного оборудования передовых позиций и маскировки их элементов вдоль всей линии соприкосновения.

Отмечено, что основные действия врага направлены на обустройство дополнительных огневых позиций, восстановление имеющихся и установку новых минно-взрывных заграждений, в том числе с использованием противопехотных мин и самодельных взрывных устройств.

Кроме того, оккупанты продолжают удерживать на передовых позициях значительное количество противотанковых ракетных комплексов с целью нанесения потерь личному составу и разрушения фортификационного оборудования подразделений Объединенных сил.

Напомним, на днях в результате обстрела четверо военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения, еще трое - боевые травмы.