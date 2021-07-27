Разведка предупредила о подготовке боевиками на Донбассе новых огневых позиций
Российские наемники на Донбассе обустраивают новые огневые позиции
Как сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины, боевики устанавливают минно-взрывные заграждения на передовых позициях, пишет RegioNews.
По информации силового ведомства, российские оккупационные войска проводят интенсивные мероприятия по восстановлению и наращиванию инженерно-фортификационного оборудования передовых позиций и маскировки их элементов вдоль всей линии соприкосновения.
Отмечено, что основные действия врага направлены на обустройство дополнительных огневых позиций, восстановление имеющихся и установку новых минно-взрывных заграждений, в том числе с использованием противопехотных мин и самодельных взрывных устройств.
Кроме того, оккупанты продолжают удерживать на передовых позициях значительное количество противотанковых ракетных комплексов с целью нанесения потерь личному составу и разрушения фортификационного оборудования подразделений Объединенных сил.
Напомним, на днях в результате обстрела четверо военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения, еще трое - боевые травмы.