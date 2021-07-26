На Днепропетровщине разоблачили чиновников, которые "торговали" статусом участника боевых действий

Фото: СБУ

В Днепропетровской области Служба безопасности Украины разоблачила схему "продажи" статуса участника боевых действий, которую организовали чиновники одного из военных гарнизонов

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Противоправный механизм действовал с октября 2020 года. За это время "услугами" злоумышленников воспользовались несколько десятков человек", - говорится в сообщении.

За данными оперативников, чиновники одного из военных гарнизонов Днепропетровщины отправляли военнослужащих в зону проведения ООС, но фактически последние оставались по местам постоянной дислокации.

После окончания сроков командировки к ООС, военнослужащие, которые ни дня не находились на передовой, оформляли себе статус участников боевых действий с соответствующими льготами и государственными выплатами.

Стоила такая "услуга" 50% от ежемесячной премии в 20 тыс. грн, что устанавливалась им на время пребывания в зоне проведения ООС.

В рамках уголовного производства чиновнику-организатору схемы сообщено о подозрении.

Ранее сообщалось, что на Луганщине задержали пенсионерку, которую подозревают в работе на боевиков "ЛНР".