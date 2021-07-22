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22 июля 2021, 21:08 3

За полгода в суд направлено более 2 тыс. обвинительных актов в отношении правоохранителей и чиновников - ГБР

22 июля 2021, 21:08 3
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Фото из открытых источников
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Государственное бюро расследований разоблачило преступления более 2 тысяч чиновников, правоохранителей и работников контролирующих органов власти за первое полугодие 2021 года

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства, передает RegioNews.

За первые шесть месяцев этого года ГБР направило в суд обвинительные акты в отношении 2 тысяч 163 человек, среди них: народные депутаты, чиновники, судьи, прокуроры, - говорится в сообщении.

Как указано в отчете, бюро расследовало в основном преступления, связанные с превышением власти и коррупцией на всех уровнях власти.

Как сообщалось сегодня, суд обязал ГБР возбудить дело против Зеленского относительно возможной госизмены из-за "вагнеровцев".

ГБР расследование чиновники правоохранители суд

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