ГБР проводит обыски в "Киевводоканале"

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Работники Государственного бюро расследований 8 июля пришли с обысками в главный офис "Киевводоканала"

Об этом сообщили в пресс-службе "Киевводоканала", пишет RegioNews.

"Сегодня, 8 июля, в главный офис "Киевводоканала" пришли с обысками сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР)", - говорится в сообщении.

Следственные действия происходят в соответствии с постановлением суда по делу в отношении объектов строительства водопроводно-канализационного хозяйства.

В пресс-службе добавляют, что "Киевводоканал" сейчас предоставляет всю необходимую информацию и сотрудничает со следователями.

Напомним, что 21 января в "Киевводоканал" приходила с обысками СБУ.