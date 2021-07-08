ГБР проводит обыски в "Киевводоканале"
Работники Государственного бюро расследований 8 июля пришли с обысками в главный офис "Киевводоканала"
Об этом сообщили в пресс-службе "Киевводоканала", пишет RegioNews.
"Сегодня, 8 июля, в главный офис "Киевводоканала" пришли с обысками сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР)", - говорится в сообщении.
Следственные действия происходят в соответствии с постановлением суда по делу в отношении объектов строительства водопроводно-канализационного хозяйства.
В пресс-службе добавляют, что "Киевводоканал" сейчас предоставляет всю необходимую информацию и сотрудничает со следователями.
Напомним, что 21 января в "Киевводоканал" приходила с обысками СБУ.
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