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27 июля 2021, 09:12 23

На Одесчине рейсовый автобус столкнулся с грузовиком

27 июля 2021, 09:12 23
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Фото: Нацполиция
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В результате столкновения рейсового автобуса "Киев-Кишинев" и грузового автомобиля на трассе "Киев-Одесса" погиб один человек, еще шестеро - госпитализированы

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

В результате столкновения рейсового автобуса сообщением "Киев-Кишинев" (находилось 20 пассажиров) и грузового автомобиля, погиб 1 человек и пострадало 6 человек (из них 1 ребенок 2008 г.р.)", – говорится в сообщении.

Люди с травмами разной степени тяжести госпитализированы в больницу.

Отмечается, что происшествие произошло в 3:45 ночи 27 июля вблизи с. Знаменка Подольского района Одесской области.

По предварительным данным правоохранителей, водитель автобуса, который ехал из Молдовы, не справился с управлением и столкнулся с грузовым автомобилем (зерновозом МАN), который стоял на обочине.

Ранее сообщалось, что на Львовщине в ДТП пострадали трое детей.

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