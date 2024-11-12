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Виталий Василишин Журналист info@regionews.ua
12 ноября 2024, 11:40

Возобновление авиаполётов в Украине: какие аэропорты смогут открыться, и как защитить самолеты от "шахедов"

12 ноября 2024, 11:40
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Недавно во время 10-ого Киевского международного экономического форума очень активно обсуждались вопросы возобновления работы некоторых аэропортов в Украине. В целом, по мнению специалистов, это несколько оживит экономическую составляющую страны, а также сделает сообщение между Украиной и той же Европой более комфортным. В настоящее время проходят дискуссии по открытию аэропортов во Львове и даже главных воздушных ворот Украины — аэропорта «Борисполь». RegioNews разбирался, насколько вообще возможно в условиях войны возобновить работу украинских аэропортов для осуществления перелетов
Недавно во время 10-ого Киевского международного экономического форума очень активно обсуждались вопросы возобновления работы некоторых аэропортов в Украине. В целом, по мнению специалистов, это несколько оживит экономическую составляющую страны, а также сделает сообщение между Украиной и той же Европой более комфортным. В настоящее время проходят дискуссии по открытию аэропортов во Львове и даже главных воздушных ворот Украины — аэропорта «Борисполь». RegioNews разбирался, насколько вообще возможно в условиях войны возобновить работу украинских аэропортов для осуществления перелетов
Фото: facebook.com/airportboryspil
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Как запуск аэропортов может помочь усилить ПВО

В комментарии RegioNews директор информационно-консалтинговой компании "Defense Express" Сергей Згурец отметил, что инициатива с началом работы некоторых аэропортов в Украине очень интересна, ведь это может помочь создать потенциальную инвестиционную привлекательность в тех или иных направлениях в условиях боевых действий. Однако, по мнению специалиста по военным вопросам, параллельно с инвестициями запуск того же аэропорта во Львове может помочь и улучшению вопросов безопасности.

"Если брать аэропорт во Львове, то параллельно можно пролоббировать инициативу, когда комплексы противовоздушной обороны Польши, в частности, Patriot могут обеспечивать определенное прикрытие Львова от атак россиян. То есть это может обеспечить определенную интеграцию ПВО со странами НАТО. Думаю, что именно это вторая составляющая в предложениях начать полеты из аэропорта Львова. Если брать сегодняшний этап, когда враг достаточно активно использует те же "шахеды", то все выглядит, конечно, не слишком оптимистично, но все же это шаг в правильном направлении — открывать аэропорты. Это надежда, что экономическая деятельность должна продолжаться даже в условиях войны. Все понимают, что риски существенны и все компании, которые будут страховать эти перелеты, будут очень жестко подходить к вопросам безопасности и объемам страхования", – подчеркивает Сергей Згурец.

В свою очередь в комментарии RegioNews бывший глава Тернопольского областного коммунального предприятия "Тернопольавиаавторанс" Юрий Малецкий, являющийся специалистом в вопросах авиаперевозок, отметил, что идеальным аэропортом в разрезе ситуации безопасности является аэропорт в Ужгороде.

"Ужгородский аэропорт запустить вообще можно без проблем, совершая оттуда полеты. Взлет бортов происходит при отсутствии воздушной тревоги и через пять минут самолет уже в Европе. Если брать аэропорт во Львове, то это 80 км до границы и теоретически можно запускать этот аэропорт. Взлет самолета и через 20 минут он уже покидает воздушное пространство Украины. Это реально может быть безопасно, но конечно, если где-то не вылетела ракета "Кинжал" от которой очень трудно защититься. Все сводится к тому, как будет вести себя ПВО во Львовской области, где будут взлетать борта", — говорит Юрий Малецкий.

В свою очередь он также прокомментировал высказывания некоторых экспертов, утверждающих, что сегодня львовский аэропорт безопаснее аэропорта в израильском Тель-Авиве.

"Я с этим соглашаюсь, ведь плечо подлета гораздо меньше с плечом полета крылатой ракеты, а если речь идет о "шахеде" или другом БПЛА, то там вообще не о чем говорить – это безопасно для львовского аэропорта, если там возобновить полеты. В общем, здесь вопрос есть разве что к ракетам, а с "шахедами" меньше проблем", — говорит Малецкий.

Аэропорт "Борисполь" хорошо защищен ПВО, но Львов безопаснее

Во время 10-го Киевского международного экономического форума старший партнер крупнейшей в мире консалтинговой компании по вопросам управления рисками Marsh McLennan Криспин Эллисон заявил даже, что вроде бы президент Владимир Зеленский настаивает на том, чтобы первым в Украине заработал аэропорт "Борисполь".

Конечно, такие заявления вызвали обсуждение, ведь Киевщина достаточно близко к границе с россией в отличие от того же аэропорта "Львов". Впрочем, Сергей Згурец напоминает, что в целом столица плотнее всего прикрывается средствами ПВО.

"Здесь самый большой объем зарубежных систем противовоздушной обороны. С точки зрения этой составляющей, "Борисполь" имеет потенциал достаточно надежного противовоздушного зонтика. Но понимаем, что если враг захочет помешать планам полетов, то он приложит максимум усилий для этого. Однако, я думаю, что если уж идея с полетами будет реализовываться, то все вопросы безопасности будут тщательно просчитаны", — уверен Сергей Згурец.

А вот бывший руководитель "Тернопольавиаавтотранса" Юрий Малецкий утверждает, что в условиях войны и постоянных тревог нереально запустить полеты из Борисполя.

"Представьте себе картину. Только поднялся борт с пассажирами в небо, и сразу началась тревога. Что мы должны делать? Сажать самолет, а куда? Ведь параллельно с этим россияне запустили, скажем, 15 "шахедов". На мониторах все светятся одинаково. Кого будем сбивать, а кого не сбивать? Кроме этого, после взлета борт еще чуть больше 1 часа 20 минут будет находиться в воздушном пространстве Украины, прежде чем пересечет границу. Это достаточно проблемно. Да, самолет находится на уровне 8-10 км, а "шахед" может на 3-4 км лететь, но ракеты несут наибольшую угрозу. Если адекватная ПВО, то еще можно говорить о чем-то, а без этого вообще не о чем дискутировать", — рассуждает Юрий Малецкий.

Сколько времени нужно, чтобы запустить аэропорты

Юрий Малецкий уверен, что через несколько месяцев абсолютно реально перезапустить работу аэропортов, если все же будет решено, что полеты гражданской авиации возобновляются. Этому не помешает даже тот факт, что почти три года ни один гражданский самолет из украинских аэропортов не взлетел. Но еще неясно, какие авиакомпании захотят заходить на украинский авиарынок.

"Во-первых, очень много украинских авиакомпаний, у которых самолеты в лизинге и они базируются за рубежом, а это большие финансовые потери для них, если отсутствуют полеты. Поэтому все они охотно будут обеспечивать перелеты из Украины, базируя свои самолеты именно в украинских аэропортах. То есть первыми, кто может возобновить полеты, будут все украинские компании, работавшие и до полномасштабной войны и базировавшиеся здесь, в Украине, имея большой парк воздушных судов. Тем более что, например, аэропорт во Львове остался сертифицированным", — добавляет специалист по авиаперелетам.

Напоследок Юрий Малецкий также отметил, что нельзя отбрасывать и другие вопросы безопасности, а именно — террористическую угрозу, ведь сегодня бомбу можно упаковать во что угодно. Хотя с другой стороны, подчеркивает специалист, в Израиле как-то справляются с этими угрозами, вводя беспрецедентные методы безопасности, а потому и Украине придется в ближайшие годы вести себя так же, если авиаперевозки будут возобновлены.

авиаперелеты аэропорт Борисполь пассажирские перевозки ПВО шахед ракетная угроза
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