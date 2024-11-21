Какие риски имеет война для демографии России

Путинская Россия считает, что война в Украине не несет глобальных или даже сверхсерьезных рисков для демографии РФ

Путинская Россия считает, что война в Украине не несет глобальных или даже сверхсерьезных рисков для демографии РФ

иллюстративное фото: росСМИ

Мы построили математическую демографическую модель России и можем сделать несколько важных выводов:

1. У Путина считают, что война не несет глобальных или даже сверхсерьезных рисков для демографии. Количество потерь людей репродуктивного возраста (около 660 тысяч выехавших и примерно 600 тысяч убитых и раненых) компенсируется людьми с оккупированных территорий (сейчас в российской оккупации находится примерно 4,1 млн человек кроме Крыма).

2. По нашему прогнозу, если следовать тем тенденциям, которые были к началу 2022 года, к 2046 году количество славян (Путина считает украинцев и белорусов русскими) упадет до 70%, а в Москве до 63,5%, что приблизит Россию к этнической инверсии.

3. Что касается региональных особенностей, то они следующие: Южный кластер

Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня. на 8,9%, а к 2046 году, за прогнозом Росстата, превысит 9,23 млн человек, то есть вырастет на 15% по сравнению с 2021 годом. В то же время это самый нероссийский кластер. -го уменьшится до 9,1%. Если следовать реалистическому подходу, то эти оценки нужно. снизить до 11,7% в 2021 г. и 8,4% к 2046 г.

Северный кластер

Республика Коми, Ненецкий, Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский автономные округа. Его население в 2010-2021 годах держалось на уровне 3,00 млн человек, а к 2046 году, по прогнозу Росстата, превысит 3,13 млн человек, то есть вырастет на 4,4%. При этом доля славянского населения, согласно осторожному подходу, в 2021 году составила 72,8% и к 2046-му уменьшится незначительно — до 70,3%. Однако реалистичный подход дает гораздо более низкие оценки: 63,9% в 2021-м и 49,3% к 2046-му. Помимо прироста коренного населения, большой вклад даст миграция.

Волжский кластер

Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртия, Чувашия. Его население в 2010-2021 годах выросло едва заметно - с 12,16 до 12,20 млн человек, или на 0,3%, а к 2046 году, по прогнозу Росстата, сократится до 11,13 млн человек, или же на 8 ,8%. Демографическая депрессия (проще говоря, вымирание населения) будет сопровождаться медленным увеличением доли славян (за счет ассимиляции коренных народов). Согласно осторожному подходу, доля славянского населения в 2021-м составила 43,7%, а к 2046-му вырастет до 46,5%. Если следовать реалистическому подходу, эти оценки снижаются до 42,5% в 2021-м и 43,9% к 2046-му.

Алтайско-Саянский кластер

Алтай, Бурятия, Тива, Хакасия. Население в 2010-2021 годах выросло с 2,02 до 2,06 млн человек, или на 2,1%, а к 2046 году Росстат прогнозирует едва заметный прирост до 2,07 млн человек, или 0,3%. Доля славянского населения, согласно осторожному подходу, в 2021 году составила 59,2% и к 2046 уменьшится до 52,3%. Реалистичный подход дает более низкие оценки: 55,9% в 2021 и 44,3% к 2046 году.

Северо-восточный кластер

Якутия и Чукотка. Здесь в 2010–2021 годах население выросло с 1,01 до 1,04 млн человек, или на 3,4%, но к 2046 году Росстат ожидает гораздо более заметный прирост — до 1,19 млн человек (14%). Согласно осторожному подходу, доля славянского населения в 2021-м составила 34,7%, а к 2046-му уменьшится до 24%. При реалистическом подходе эти оценки снижаются до 32,3% в 2021 и 19,9% к 2046-му.

Главный кластер

Между Южным, Северным и Волжским кластерами. На него приходится подавляющее большинство российской нации. Его население в 2010-2021 годах выросло с 84,75 до 86,63 млн. человек, или на 2,2%, но к 2046 году Росстат прогнозирует снижение до 80,75 млн. человек (6,8%). Если руководствоваться осторожным подходом, то доля славянского населения в 2021 составляла 92,6% и к 2046 уменьшится незначительно - до 91,9%. Однако при реалистическом подходе оценки существенно ниже: 86,7% в 2021 году и 79% к 2046 году.

Сибирский кластер

Между Волжским, Северным, Северо-Восточным и Алтайско-Саянским кластерами. Его население в 2010-2021 гг. 52 млн человек, или же на 8,8% по сравнению с 2021 годом годом Согласно осторожному подходу, доля славянского населения в 2021 г. составляла 92,7%, а к 2046-му вырастет до 94,5%. 2021 и 81,2% к 2046-му.

Амурский кластер

На далеком востоке России между Северо-Восточным и Алтайско-Саянским кластерами. Это самый депрессивный из всех восьми кластеров. Его население в 2010-2021 годах сократилось с 6,39 до 5,95 млн человек, или на 6,8%, а к 2046 году Росстат ожидает сокращения до 5,24 млн человек, или же на 12% по сравнению с 2021 годом. Согласно осторожному подходу, доля славянского населения в 2021 году составила 93,9% и к 2046 году сохранится почти на том же уровне — 93,7%. Реалистичный подход дает 87,5% в 2021 году. и 79,2% к 2046 году.

5. Демография разрушает образ российской цивилизации будущего. Поэтому путинские власти выбрали кроме войны против Украины (читай войны за белых людей или первой расистской войны в Европе со времен Гитлера) три компенсаторных механизма.

- Изменение миграционной политики, которая сводится прежде всего к запрету миграции рабочих с семьями.

– Тотальная русификация коренных народов. И здесь может сложиться такая ситуация, что в пределах одного поколения большинство коренных народов будут иметь необратимые языковые процессы. А реально живыми останутся только чеченский, ингушский, тувинский, якутский и калмыцкий языки. Судя по всему, расчет Кремля следующий: нужно унифицировать (под россиян) самые крупные народы, а потом можно будет разобраться с более мелкими. При этом что делать с религиозной идентификацией, которая станет основой национального различия таких народов, в Кремле не понимают и этот вопрос откладывается на потом.

- Полная промывка мозгов самого молодого поколения (об этом более подробно пишет в своих последних исследованиях Сергей Громенко)

Отдельно стоит желание власти заставить россиян нарасти, но пока они не придумали, как это сделать.

Итак, еще раз хочу подчеркнуть. Наша война – это первая расистская война в Европе и, возможно, первая в мире война за белые головы.