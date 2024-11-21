Снежная крепость: чем может удивить Поп Иван – самая популярная гора Украины

Гора Поп Иван очень хорошо известна многим украинцам. Это – первое место в стране, где еще в конце сентября начинает выпадать снег, превращающий саму гору и исследовательскую станцию на ней в необычайной красоты "снежную крепость". RegioNews рассказывает об одной из самых живописных горных вершин страны: почему она так называется, как на высоте более 2000 метров выращивали фрукты и почему для восхождения на вершину потребуется разрешение пограничников

Гора Поп Иван очень хорошо известна многим украинцам. Это – первое место в стране, где еще в конце сентября начинает выпадать снег, превращающий саму гору и исследовательскую станцию на ней в необычайной красоты "снежную крепость". RegioNews рассказывает об одной из самых живописных горных вершин страны: почему она так называется, как на высоте более 2000 метров выращивали фрукты и почему для восхождения на вершину потребуется разрешение пограничников

Откуда название

Поговаривают, что вершину стали называть "Поп Иван" примерно в середине ХХ века. Долгое время сюда сходились миряне из всех окрестных поселений для того, чтобы прочесть молитвы в ночь на Ивана Купала. Да и исследователи склонны считать, что в древности именно на вершине горы "Поп Иван" происходили купальские гуляния и разводился огромный костер, который в народе получил название – Живой Огонь.

А вот по местным преданиям Верховинского района Ивано-Франковской области свое название гора получила от скалы на вершине, которая якобы напоминала священника. Сейчас этой скалы уже нет. По другим фольклорным источникам название горы происходит от ветра, который там поет (как говорят местные – поет) – поэтому гуцулы и называют гору "Попиван".

Также довольно часто встречается название "Черногора". По легендам, "карпатский Робин Гуд" – главарь группировок опришков – Олекса Довбуш, будто бы в древности убил здесь самого черта, с которым связана "черная беда". Из-за умирающего зла, окружающие вершины сразу почернели.

Кроме того, вершину называют и "Белым Слоном". Да, путешественники утверждают, что зимой обсерватория внешне напоминает африканское животное. Именно в это время года здание покрывается слоями снега и льда, а ветер лепит на них узоры. Издалека и кажется, что это гигантский слон.

В чем особенность горы

Вершина "Поп Иван" (Поп Иван Черногорский или Черная Гора) высотой 2028 метров привлекает путешественников со всех уголков мира своей непохожестью на другие карпатские вершины. Именно этот достаточно известный природный объект ежегодно покоряет значительное количество путешественников, а на вершине горы, увенчанной "тиарой" - каменным зданием бывшей астрономически метеорологической обсерватории, отчаянные устраивают экзотические церемонии и фотосессии. Но мало кто знает, что это сооружение является самым высоко расположенным зданием в Украине. И строили его два года на средства военно-воздушных сил Польши, торжественно открыв в далеком 1938 году.

Тогда это был целый комплекс, состоявший из гостиницы, хозяйственных помещений и важнейшей части – астрономической башни. Отель построен из нескольких уровней с западной и восточной сторон и имел пять уровней и соответственно двух. На самой башне, покрытой литым медным куполом, был установлен дорогой телескоп, а добраться сюда можно было по винтовой лестнице, ведущей с первого этажа. В самом здании насчитывалось 43 комнаты и 57 окон. Таким образом, эта обсерватория была сверхтехнологичным объектом со своим автономным отоплением, электроснабжением и водоснабжением. Громадная постройка была на самом деле достойным украшением одной из самых высоких карпатских гор.

Кстати, работники обсерватории на вершине "Поп Иван" сами производили хлебные изделия, а запасы пищи обновляли только раз в 365 дней. Невероятно, но в самом здании находилось несколько парников, с помощью которых выращивали овощи и фрукты. А вот с коммуникацией с большой землей было сложнее. Однако работники обсерватории имели возможность получать и пересылать письма с помощью специально обученной собаки местного жителя Зембича.

А вот самым большим украшением высокогорной обсерватории был астрограф с 33-сантиметровым объективом, изготовленным в Шотландии, в городе Эдинбург. Это дало возможность ученым-исследователям заниматься исследованием малых и больших планет, фотографировать звезды и наблюдать за движением комет.

Важно и то, что телескоп не нуждался в постоянном запуске, ведь благодаря регулируемым двигателям, которые, в свою очередь, были оборудованы сверхточным хронометром, работал автоматически. Здесь имелись также собственные электродвигатели, а сам диаметр башни составлял 6 м. Кстати, эта обсерватория в горах имела большое значение, поскольку в то время занимала 2 место в Европе и шестое в мире.

Туристические маршруты по горе

Наиболее известными маршрутами к вершине являются пути, ведущие через озеро Маричейка, затем через плай Гропа, а затем уже по склонам Ушастого Камня. Именно с этой вершины начинается масштабный горный массив – Черногорский хребет, на котором выстроились все украинские двухтысячники: Говерла (2061 м), Бребенескул (2038 м), Поп Иван (2028 м), Петрос (2020 м), Гутин Томнатик (2016) и Ребра (2001 г.).

В общей сложности длина маршрута в две стороны примерно 22-24 км, перепад высот около 1500 метров. Время прохождения 10-11 часов, но многое зависит от физической подготовки туристов. Самые сложные маршруты могут пройти разве что достаточно подготовленные туристы. Второй путь начинается с села Шибене. Это, пожалуй, самый простой маршрут подъема на гору "Поп Иван" — его советуют выбирать начинающим, у которых нет определенной физической подготовки.

Как бы то ни было, а туристам сначала следует добраться до поселка Верховина, а уже оттуда курсирует автобус до сел Шибене и Дземброня. Но следует учитывать, что обычно автобусы прибывают сюда после обеда, поэтому стоит позаботиться о ночлеге в этих селах, а уже утром всходить на гору. Если же у туриста есть собственное авто, то также следует доехать до Верховины, а уж оттуда не очень хорошей дорогой, в основном неасфальтированной, следует добираться до сел Шибене и Дземброня.

Опытные туристы советуют всем новичкам, планирующим поход на гору "Поп Иван", иметь в виду, что на вершине нет родничка, поэтому запасы воды следует пополнить заранее. Хотя зимой для питья можно растопить снег.

Также стоит заранее позаботиться о теплой удобной одежде, которая убережет от дождя, который падает с неба здесь в любое время года, ведь высокогорью присуща крайне капризная погода. Также нужно рассчитывать, что маршрут вы не преодолеете за один день, поэтому придется заночевать в горах. Для этого следует иметь утепленную палатку, а также теплый спальный мешок.

И напоследок. В мае 2024 года в Государственной пограничной службе решили ввести ограничения относительно посещения вершины горы Поп Иван Черногорский. Теперь для того чтобы взойти на вершину, нужно иметь соответствующее разрешение от Черновицкого отряда Госпогранслужбы. Для этого нужно лично обратиться в этот отряд, руководство которого находится в Черновцах по адресу: ул. Владимира Великого, 2а, или направить соответствующее письмо на электронную почту отряда — chernivci_zagin@dpsu.gov.ua.