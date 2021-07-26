Заместитель генерального прокурора Мамедов уходит в отставку

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Заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов увольняется с должности и уходит из органов прокуратуры

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Facebook адвокаты юридической компании Miller.

Оставаться на должности без возможностей выполнения своих полномочий является неприемлемым... Именно поэтому Гюндуз Мамедов после 25 лет работы в органах прокуратуры принял решение об отставке", - говорится в сообщении.

Известно, что в 2015 году Гюндуз Мамедов работал заместителем прокурора Одесской области. В 2016 году Мамедова назначили на должность прокурора АР Крым. В 2019 году Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал приказ о назначении Мамедова на должность заместителя генпрокурора.

Напомним, 15 июля Верховная Рада отправила Арсена Авакова в отставку.