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22 ноября 2024, 03:50

Полиция задержала ровенчанина, который насмерть сбил пешехода и уехал с места ДТП

22 ноября 2024, 03:50
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фото: Нацполиция
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Правоохранители разыскали и задержали 24-летнего жителя города Вараш, который совершил смертельное ДТП и покинул место происшествия. Парню изберут меру пресечения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Ровенской области.

Под колесами автомобиля молодого человека погиб 60-летний житель села Суховоля Варашского района.

"Мужчина признался и объяснил, что скрылся, потому что испугался. Автомобиль "Hyundai" с характерными для ДТП повреждениями изъяли", — говорится в сообщении.

Решается вопрос о сообщении 24-летнему водителю о подозрении и избрании ему меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, смертельное ДТП произошло вечером 19 ноября в селе Суховоля Варашского района. Пешеход погиб на месте, а водитель скрылся с места аварии.

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