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22 ноября 2024, 07:10

На Львовщине изъяли электронные сигареты с запрещенными компонентами на 24 млн грн

22 ноября 2024, 07:10
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фото: БЭБ
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Во Львовской области обнаружили два случая незаконного ввоза электронных сигарет из Китая, содержащих запрещенные жидкости

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, передает RegioNews.

Нарушения разоблачили во время проверки товаросопроводительных документов и декларации, поданных на таможенный пост "Львов-Северный". Выяснилось, что импортер предоставил ложные сведения в документах. Груз, состоявший из одноразовых никотиновых электронных сигарет, должен был поступить одному из предприятий в Одессе.

В ходе осмотра транспортных средств правоохранители изъяли более 346 тысяч единиц общей стоимостью 24 млн гривен. Лабораторные исследования подтвердили, что жидкости, которыми наполнены сигареты, запрещены для использования в Украине.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают всех лиц, причастных к этой противоправной деятельности.

Напомним, ранее в Днепропетровской области правоохранители ликвидировали деятельность подпольного табачного цеха, который производил ежемесячно 60 тысяч пачек сигарет.

Львовская область БЭБ обыски сигареты
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