05:05  21 ноября
Трое погибших, есть раненые: на Николаевщине мужчины подорвались на российских боеприпасах
03:30  21 ноября
Узнал об измене: в Харькове пенсионер зарезал свою 47-летнюю жену
07:40  21 ноября
Не хотели умирать за Путина: на Харьковщине пограничники взяли в плен двоих оккупантов
UA | RU
UA | RU
Юрий Чевордов политический эксперт info@regionews.ua
21 ноября 2024, 20:32

Путин снова угрожает Западу, но бьет по Украине: логика террора

21 ноября 2024, 20:32
Читайте також українською мовою
Российская пропаганда любит громкие заявления о «противостоянии Запада», но реальность другая: их оружие направлено исключительно на уничтожение украинских городов и инфраструктуры. И в этом трагическом факте кроется главная истина – именно Украина своими жертвами защищает весь западный мир.
Российская пропаганда любит громкие заявления о «противостоянии Запада», но реальность другая: их оружие направлено исключительно на уничтожение украинских городов и инфраструктуры. И в этом трагическом факте кроется главная истина – именно Украина своими жертвами защищает весь западный мир.
фото: российские СМИ
Читайте також
українською мовою

Каждый раз, когда Путин размахивает угрозами США, Британии и ЕС, его ракеты падают на украинские электростанции, больницы и жилые дома. Мы платим кровью за безопасность всей Европы.

О какой "борьбе с Западом" может идти речь, когда главной мишенью являются украинские гражданские? Ответ очевиден: каждый погибший украинец — это щит, защищающий западную цивилизацию от российской агрессии.

Логика шакалов проста: Путин понимает, что ему не по силам воевать с мощными странами мира, поэтому он атакует тех, кто не может дать симметричный ответ — мирных людей в Украине. Это не война против Запада, это война против человечности, где украинцы стали первой линией обороны демократического мира.

Этот террор ежедневно подтверждает: Украина – это не просто страна на карте, это крепость, сдерживающая варварство от проникновения в сердце Европы. И каждый обстрел должен не просто усиливать международную поддержку — он должен напоминать Западу, что украинцы ежедневно гибнут, защищая их спокойствие и безопасность.

Западу пора осознать: пока ракеты России падают на украинские города, мы своими жизнями покупаем время для всего цивилизованного мира, а Кремль пытается скрыть свой страх перед неизбежным поражением и глобальной изоляцией. Но цену за это платит сегодня каждый украинец.

Украина устоит. Россия ответит. А Запад должен помнить: наша кровь – это цена их свободы.

Россия война Владимир Путин ракетный удар
После удара межконтинентальной ракетой по Днепру Путин выступил с заявлением
21 ноября 2024, 20:08
Удар по Днепру межконтинентальной ракетой: полиция показала видео с места обстрела
21 ноября 2024, 17:01
Зеленский подтвердил применение Россией новой ракеты по Днепру
21 ноября 2024, 14:14
Все новости »
 
Большая чистка мэров. Кто следующий?
Сколько зарабатывают «люди Зеленского»
Вся президентська рать
Самые богатые мэры Украины
Подписывайтесь на RegioNews
21 ноября 2024
Снежная крепость: чем может удивить Поп Иван – самая популярная гора Украины
Гора Поп Иван очень хорошо известна многим украинцам. Это – первое место в стране, где еще в конце сентября начинает выпадать снег, превращающий саму гору и исследовательскую станцию на ней в необычай...
15 ноября 2024
Теневая жизнь нового главы Закарпатья Мирослава Билецкого: рэкет, миллионные подряды и сын в ТЦК
Официальная биография нового председателя Закарпатской областной военной администрации Мирослава Билецкого представляет украинского чиновника нового типа – эффективного, порядочного, патриотичного, да...
12 ноября 2024
Возобновление авиаполётов в Украине: какие аэропорты смогут открыться, и как защитить самолеты от "шахедов"
Недавно во время 10-ого Киевского международного экономического форума очень активно обсуждались вопросы возобновления работы некоторых аэропортов в Украине. В целом, по мнению специалистов, это неско...
07 ноября 2024
Украина теряет детей. Демографы бьют тревогу из-за массового выезда школьников за границу
Специалисты начали говорить о второй волне эмиграции украинцев в страны Европы. Речь идет о выезде за границу школьников старших классов, которые едут туда не сами, а преимущественно с родителями. Reg...
Во Львове нашли мертвой пропавшую 22-летнюю девушку
21 ноября 2024, 21:31
Суд вернул под арест недвижимость Рабиновича, которую он пытался "спрятать" от конфискации
21 ноября 2024, 21:13
Россияне сбросили две авиабомбы на Константиновку: шесть человек ранены
21 ноября 2024, 20:44
После удара межконтинентальной ракетой по Днепру Путин выступил с заявлением
21 ноября 2024, 20:08
В Чугуеве на Харьковщине задержали мужчину, который спалил военное авто
21 ноября 2024, 19:48
Скандальной главе Хмельницкой МСЭК Крупе уменьшили залог на 200 млн гривен
21 ноября 2024, 19:15
В результате ударов по Днепру и Кривому Рогу пострадали 34 человека
21 ноября 2024, 18:46
Дело экс-главы Днепропетровской ОВА Резниченко: апелляция оставила без изменений меру пресечения
21 ноября 2024, 18:14
В Одессе задержали педиатра, предлагавшую помощь с уклонением от мобилизации
21 ноября 2024, 17:52
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Снежная крепость: чем может удивить Поп Иван – самая популярная гора Украины
Теневая жизнь нового главы Закарпатья Мирослава Билецкого: рэкет, миллионные подряды и сын в ТЦК
Все публикации »
Сергей Иванов
Виктор Трегубов
Данило Мокрик
Все блоги »