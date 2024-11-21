Путин снова угрожает Западу, но бьет по Украине: логика террора

Российская пропаганда любит громкие заявления о «противостоянии Запада», но реальность другая: их оружие направлено исключительно на уничтожение украинских городов и инфраструктуры. И в этом трагическом факте кроется главная истина – именно Украина своими жертвами защищает весь западный мир.

Российская пропаганда любит громкие заявления о «противостоянии Запада», но реальность другая: их оружие направлено исключительно на уничтожение украинских городов и инфраструктуры. И в этом трагическом факте кроется главная истина – именно Украина своими жертвами защищает весь западный мир.

фото: российские СМИ

Каждый раз, когда Путин размахивает угрозами США, Британии и ЕС, его ракеты падают на украинские электростанции, больницы и жилые дома. Мы платим кровью за безопасность всей Европы. О какой "борьбе с Западом" может идти речь, когда главной мишенью являются украинские гражданские? Ответ очевиден: каждый погибший украинец — это щит, защищающий западную цивилизацию от российской агрессии. Логика шакалов проста: Путин понимает, что ему не по силам воевать с мощными странами мира, поэтому он атакует тех, кто не может дать симметричный ответ — мирных людей в Украине. Это не война против Запада, это война против человечности, где украинцы стали первой линией обороны демократического мира. Этот террор ежедневно подтверждает: Украина – это не просто страна на карте, это крепость, сдерживающая варварство от проникновения в сердце Европы. И каждый обстрел должен не просто усиливать международную поддержку — он должен напоминать Западу, что украинцы ежедневно гибнут, защищая их спокойствие и безопасность. Западу пора осознать: пока ракеты России падают на украинские города, мы своими жизнями покупаем время для всего цивилизованного мира, а Кремль пытается скрыть свой страх перед неизбежным поражением и глобальной изоляцией. Но цену за это платит сегодня каждый украинец. Украина устоит. Россия ответит. А Запад должен помнить: наша кровь – это цена их свободы.

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