Отключения света 22 ноября: как будут действовать графики

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Сегодня, 22 ноября, в Украине в течение дня будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго, передает RegioNews.

Ограничения будут действовать в период с 6:00 до 22:00.

Ожидается, что в период с 6 до 7 будут отключаться одна очередь, с 7 до 18 - две очереди, с 18 до 22 - одна очередь.

Графики отключений по конкретному адресу можно узнать на официальных ресурсах операторов системы распределения.

В Укрэнерго также призвали украинцев бережно потреблять электричество, в том числе не включать несколько мощных электроприборов одновременно.

Причина отключений – последствия массированного удара россиян по объектам энергетической инфраструктуры 17 ноября. Тогда под вражеским ударом оказались почти все области Украины.

Напомним, как заявили ранее в МАГАТЭ, из-за российской массированной атаки по объектам энергетики 17 ноября на украинских атомных электростанциях было зафиксировано снижение электрической мощности.