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Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

На дороге столкнулись автомобили Opel и Toyota. В результате ДТП травмы получили 36-летний водитель Toyota, житель столицы, и двое его пассажиров в возрасте 11 месяцев и 14 лет. Их госпитализировали.

Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.

Напомним, утром 20 ноября в Черкасской области легковушка вылетела с дороги и перевернулась. Погибла женщина, пострадали два человека.