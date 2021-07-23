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23 июля 2021, 17:55 664

В Минздраве раскрыли детали об анонсированном инновационном препарате от COVID-19

23 июля 2021, 17:55 664
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Фото из открытых источников
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В Украине может появиться инновационный препарат от коронавируса американского производства в форме таблеток

Об этом пишет Regionews со ссылкой на Левый берег.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, таблетки сейчас находятся на третьем этапе клинических исследований.

Он добавил, что Украина зарезервировала 300 тысяч доз препарата, но деньги пока не вносятся. Ожидается, что этот препарат окажет специфическое действие именно на коронавирус.

Министр не озвучил название препарата, однако известно, что об испытаниях таблеток от ковида сообщала компания Pfizer.

Напомним, что в июле Ляшко в интервью одному из телеканалов анонсировал заявление относительно инновационного препарата, который имеет прямое действие на ковид. На вопрос о том, в какой форме выпускается этот экспериментальный препарат, Ляшко не ответил.

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