В Киеве уже доступны тесты для обнаружения штамма "дельта"
В Украине с 22 июля доступны клинические тесты, которые могут выявить "дельта"-штамм коронавируса
Об этом сообщил начальник Главного управления Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужбы) в Киеве Олег Рубан, в эфире телеканала " Украина 24", передает RegioNews.
Сегодня в Киеве появились тесты, поэтому будут проводить диагностику именно на выявление возбудителя "дельта". Что касается пандемии, то действительно, на сегодня Дельта является приоритетным в циркуляции. В Украине он есть уже как два месяца, - сказал Рубан.
Как сообщалось, 19 июля министр Ляшко заявлял, что ВОЗ на этой неделе предоставит Украине тесты для выявления "Дельта"-штамма коронавируса.
Сегодня стало известно, что в Киеве выявили шесть случаев агрессивного COVID-штамма "Дельта". С помощью первичного тестирования в Александровской больнице города Киева обнаружили 6 случаев COVID-19 штамма "Дельта".
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