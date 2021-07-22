В Киеве уже доступны тесты для обнаружения штамма "дельта"

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В Украине с 22 июля доступны клинические тесты, которые могут выявить "дельта"-штамм коронавируса

Об этом сообщил начальник Главного управления Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужбы) в Киеве Олег Рубан, в эфире телеканала " Украина 24", передает RegioNews.

Сегодня в Киеве появились тесты, поэтому будут проводить диагностику именно на выявление возбудителя "дельта". Что касается пандемии, то действительно, на сегодня Дельта является приоритетным в циркуляции. В Украине он есть уже как два месяца, - сказал Рубан.

Как сообщалось, 19 июля министр Ляшко заявлял, что ВОЗ на этой неделе предоставит Украине тесты для выявления "Дельта"-штамма коронавируса.

Сегодня стало известно, что в Киеве выявили шесть случаев агрессивного COVID-штамма "Дельта". С помощью первичного тестирования в Александровской больнице города Киева обнаружили 6 случаев COVID-19 штамма "Дельта".