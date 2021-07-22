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22 июля 2021, 18:06 5

У шестерых жителей Львовщины подозревают коронавирус штамма "Дельта"

22 июля 2021, 18:06 5
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Фото из открытых источников
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Шестеро людей на Львовщине имеют подозрение на штамм коронавирус "Дельта". Четверо из них вернулись из России, двое – из Великобритании. Тест подтвердил у них коронавирус

Об этом сообщил директор областного департамента здравоохранения Орест Чемерис, передает RegioNews со ссылкой на Общественное.

По его словам, сейчас в области ждут результаты из лаборатории, чтобы знать, штамм ли это "Дельта".

По эпидситуации на Львовщине – она является стабильной. Мы говорим о том, что у нас 142 пациента находится в стационарах области, 12 — в реанимационном отделении, трое из них находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Количество случаев, которые ежедневно подтверждаются методом ПЦР остается в относительно стабильных цифрах, — говорит Орест Чемерис.

Как сообщалось сегодня, в Киеве выявили шесть случаев агрессивного COVID-штамма "Дельта". С помощью первичного тестирования в Александровской больнице города Киева обнаружили 6 случаев COVID-19 штамма "Дельта".

Также стало известно, что ВОЗ на этой неделе предоставит Украине тесты для выявления "Дельта"-штамма коронавируса.

коронавирус подозрение COVID-19 Львовская область штамм Дельта

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