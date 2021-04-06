На Буковине браконьеры наловили рыбы на 1,7 миллиона гривен

Злоумышленники задержаны правоохранителями

Злоумышленники задержаны правоохранителями

Фото: скриншот с видео ГУНП в Черновицкой области

Во время патрулирования и обследования Днестровского водохранилища на Кельменетчине Черновицкой области полицейские вместе с инспекторами рыбоохранного патруля выявили двух граждан, которые в период нерестового запрета незаконно вылавливали рыбу.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

Во время патрулирования и обследования Днестровского водохранилища в Кельменецком районе полицейские вместе с инспекторами рыбоохранного патруля выявили двух граждан, которые в период нерестового запрета незаконно вылавливали рыбу, среди которой исчезающий вид – веризуб. Свою противоправную деятельность мужчины осуществляли в пределах села Непоротово, используя металлическую лодку и запрещенные орудия лова, - сообщают в полиции.

Изъято 166 особей веризуба. Этот вид редкий, исчезающий, поэтому занесен в Красную книгу Украины. Общая сумма нанесенного ущерба государству составляет почти миллион семьсот тысяч гривен.

Противоправные действия правонарушителей задокументированы, протоколы на них составлены по части 4 статьи 85 (Нарушение правил использования объектов животного мира) и статьей 90 (Нарушение требований относительно охраны видов животных и растений, занесенных в Красную книгу Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

От 27 марта этого года на водных объектах Черновицкой области и Днестровском водохранилище действует операция "Нерест" в соответствии с приказом Управления Госрыбагентства в Черновицкой области.

Как сообщалось ранее, задержанные на Прикарпатье браконьеры оказались работниками Госрыбагентства. На водохранилище в Бурштыне Ивано-Франковской области задержали рыбаков-браконьеров в полном снаряжении. Нарушителями оказались сотрудники Госрыбагентства.