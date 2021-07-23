Стала известна вероятная причина появления розовых луж на Ровенщине

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Розовые лужи на поле возле Ровно могут быть следствием разлива агрохимикатов

Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции, пишет RegioNews.

Отмечается, что специалисты Полесского округа Госэкоинспекции в координации с представителями ГСЧС и Гидрометеорологической службы выехали на место разлива розового вещества недалеко от Ровно.

"По предварительной информации это могут быть агрохимикаты для сельскохозяйственной обработки земель", - отметил глава ведомства Андрей Малеванный.

Напомним, сегодня в Ровенской области на поле обнаружили лужи с розовой окраской.

Известно, что 20 июля на "Ривнеазоте" произошла авария – разгерметизация трубопровода в цехе производства азотной кислоты. Сейчас последствия чрезвычайной ситуации полностью ликвидированы. Впоследствии глава МВД назвал предварительную причину аварии на "Ривнеазоте".

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