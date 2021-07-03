Экологии Украины нанесен ущерб более чем на 65 миллионов: фигурантам сообщено о подозрении

Фото: СБУ

Старшему помощнику капитана иностранного судна, из-за действий которого произошло загрязнение внутренних морских вод Украины, сообщено о подозрении. Судебно-экологическая экспертиза подтвердила миллионные убытки, нанесенные государству

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Загрязнение произошло из-за сброса пальмового масла с иностранного судна. Это произошло в конце апреля прошлого года в акватории морского порта "Южный", - говорится в сообщении.

В связи с нарушением требований разгрузки судна, в воду попали почти 8,5 тонны загрязняющих веществ.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что из-за действий экипажа судна Украина понесла убытки на почти 65,2 млн грн. Судебно-экологическая экспертиза подтвердила миллионные убытки, нанесенные государству.

Старшему помощнику капитана морского судна сообщено о подозрении в совершении преступления.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех причастных лиц и возмещения причиненных государству убытков.

Ранее сообщалось, что 30 апреля был установлен факт загрязнения внутренних морских вод Украины. В результате аварии был осуществлен сброс с судна "STAVANGER" (флаг TUVALU) пальмового масла. Произошло это в морском порту "Южный".