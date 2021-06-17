В Минсоцполитики сказали, когда произойдет автоматическое переназначение субсидий

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Более 85% домохозяйствам жилищная субсидия на следующий период будет назначена автоматически в ближайшие недели

Об этом пишет RegioNews, ссылаясь на пресс-службу Министерства социальной политики.

"В ближайшие недели после поступления от Минфина результатов верификации получателей жилищной субсидии на соответствие новым критериям ее получения, органами социальной защиты населения будет обеспечено автоматическое ее назначения более 2,5 миллионам получателей", - говорится в сообщении.

При этом в министерстве обратили внимание, что назначение и начисление жилищных субсидий всем домохозяйствам будет осуществлено начиная с мая текущего года.

Напомним, ранее в Минсоцполитики пообещали не менять размеры субсидий.