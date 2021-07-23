На Днепропетровщине произошло смертельное ДТП с участием двух грузовиков

Фото: ГСЧС

На Днепропетровщине на автодороге "Борисполь-Днепр-Запорожье" произошло столкновение трех автомобилей. В результате аварии один человек погиб, а пассажира одного из автомобилей госпитализировали

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Днепропетровской области.

По прибытию к месту происшествия специалистами было установлено, что произошло столкновение трех автомобилей: грузового автомобиля, легкового автомобиля "Skoda Octavia" и грузового автомобиля "Mercedes-Benz 1824".

Ориентировочно водитель грузового автомобиля двигаясь в направлении поселка городского типа Соленое не справился с управлением и совершил столкновение с легковым автомобилем "Skoda Octavia", который стоял на обочине. После чего легковой автомобиль продолжил неуправляемое движение и столкнулся со стоящим грузовым автомобилем "Mercedes-Benz 1824".

В результате ДТП погиб 45-летний водитель грузового автомобиля Mercedes-Benz и пострадал 62-летний пассажир легкового автомобиля Skoda. Пострадавший госпитализирован в больницу.

Спасателям пришлось с помощью аварийно-спасательного оборудования изымать тело мужчины из под автомобиля.

Ранее сообщалось, что в Киеве судья с признаками опьянения устроила ДТП. Авто на скорости вылетело с дороги на тротуар, сбило столб и протаранило дерево, при этом едва не улетев в Днепр.