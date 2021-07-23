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23 июля 2021, 14:45 739

На Закарпатье фура въехала в поезд: эвакуировали более 200 человек

23 июля 2021, 14:45 739
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Фото: Укринформ
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На Закарпатье пассажирский поезд столкнулся с грузовиком, в результате чего более 200 пассажиров эвакуировали, а трое человек пострадали

Об этом сообщил спикер управления ГСЧС в Закарпатской области Федор Филипп, пишет RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

"Пока предварительно известно, что сегодня в 12 часов дня возле села Рокосово произошло ДТП в результате столкновения пассажирского поезда "Киев - Солотвино" с грузовиком. Известно сейчас о трех пострадавших - это водитель грузовика и двое пассажиров. Они госпитализированы в больницу", - сообщил Филипп.

Также, по его словам, из поезда эвакуировали 226 пассажиров — сейчас местная власть организовывает довоз людей от дороги до автостанции города Хуст.

Известно, что первый вагон поезда сошел с рельсов, на месте дежурит две единицы пожарной техники ГСЧС, они контролируют пожарную безопасность.

Напомним, недавно на Ровенщине грузовик разбил машину.

Украина поезд Закарпатье происшествия катастрофа

 
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