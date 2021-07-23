На Львовщине под завалом грунта оказался мужчина
В пятницу, 23 июля, на Львовщине в селе Ивановке во время копания траншеи произошел сдвиг почвы: под завалом оказался 39-летний мужчина
Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Львовской области.
Спасатели выяснили, что мужчина копал траншею и вдруг произошел оползень и его привалило сверху землей.
Глубина траншеи составляла около 3 м. С помощью лопат спасатели откопали пострадавшего. С помощью оснащения вытащили на поверхность", - говорится в сообщении.
Пострадавшего госпитализировали в лечебное учреждение.
Напомним, 22 июня в Тернополе из-за оползня во время земляных работ погиб работник, еще одного удалось спасти.
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