В Киеве пока не планируют усиливать карантин из-за COVID-19-Госпродпотребслужба

В Киеве пока не будут усиливать карантин из-за штамма коронавируса "Дельта". Однако продолжается подготовка к возможной новой волне COVID-19.

Как пишет Regionews со ссылкой на РБК-Украина об этом в эфире одного из телеканалов сообщил глава Госпродпотребслужбы Олег Рубан

На вопрос, будут ли вводить дополнительные меры в Киеве из-за "Дельты", он ответил отрицательно.

"Нет, сегодня город готовится к третьей волне, которая по прогнозам, будет в конце августа, поскольку люди вернутся из отпусков. И прогнозируемо подъем заболеваемости будет регистрироваться конец августа, сентябрь, октябрь месяц", - сказал Рубан.

Напомним, уже известно о восемь случаев штамма "Дельта" в столице. Еще два зафиксированы в Закарпатской области.