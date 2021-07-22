В Киеве пока не планируют усиливать карантин из-за COVID-19-Госпродпотребслужба
В Киеве пока не будут усиливать карантин из-за штамма коронавируса "Дельта". Однако продолжается подготовка к возможной новой волне COVID-19.
Как пишет Regionews со ссылкой на РБК-Украина об этом в эфире одного из телеканалов сообщил глава Госпродпотребслужбы Олег Рубан
На вопрос, будут ли вводить дополнительные меры в Киеве из-за "Дельты", он ответил отрицательно.
"Нет, сегодня город готовится к третьей волне, которая по прогнозам, будет в конце августа, поскольку люди вернутся из отпусков. И прогнозируемо подъем заболеваемости будет регистрироваться конец августа, сентябрь, октябрь месяц", - сказал Рубан.
Напомним, уже известно о восемь случаев штамма "Дельта" в столице. Еще два зафиксированы в Закарпатской области.
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