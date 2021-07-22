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22 июля 2021, 10:40 778

Показатели уже трех областей не соответствуют "зеленой" зоне карантина

22 июля 2021, 10:40 778
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Фото из открытых источников
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Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на данные Минздрава.

В Тернопольской области третий день подряд "зеленому" уровню эпидбезопасности не соответствует показатель динамики госпитализаций. По последним данным, он составляет 110%, хотя ранее был в пределах 63,6% - 88,9%.

Кроме этого, в Киевской области динамика уровня госпитализаций составляет 54,4%, а в Херсонской держится на отметке 50,7%.

Впрочем, чтобы области попали в "красную" зону карантина необходимо чтобы красному уровню соответствовали по меньшей мере два показателя. Поэтому сейчас Киевская, Тернопольская и Херсонская области остаются в "зеленой" зоне.

Напомним, ранее показателям "зеленой" зоны не соответствовали Одесская и Тернопольская области.

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