Центры вакцинации заработали еще в четырех городах Киевской области
В Киевской области 22 июля открылись новые центры вакцинации от коронавируса
Как пишет RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Киевской ОГА в Facebook.
В частности, заработали пункты вакцинации в Буче, Василькове, Фастове и Макарове.
Всего в Киевской области работают 15 центров массовой вакцинации от COVID. Четыре из них находятся в Белой Церкви.
Напомним, что в Киеве начали прививаться вакциной от Moderna.
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