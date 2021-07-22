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22 июля 2021, 15:03 34

Центры вакцинации заработали еще в четырех городах Киевской области

22 июля 2021, 15:03 34
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Фото из открытых источников
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В Киевской области 22 июля открылись новые центры вакцинации от коронавируса

Как пишет RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Киевской ОГА в Facebook.

В частности, заработали пункты вакцинации в Буче, Василькове, Фастове и Макарове.

Всего в Киевской области работают 15 центров массовой вакцинации от COVID. Четыре из них находятся в Белой Церкви.

Напомним, что в Киеве начали прививаться вакциной от Moderna.

Киевская область Украина вакцина вакцинация коронавирус

 
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