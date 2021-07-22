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22 июля 2021, 10:42 12

В Киеве выявили шесть случаев агрессивного COVID-штамма "Дельта"

22 июля 2021, 10:42 12
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С помощью первичного тестирования в Александровской больнице города Киева обнаружили 6 случаев COVID-19 штамма "Дельта"

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Киева.

Отмечается, что люди, у которых выявлен агрессивный штамм вируса, разного возраста - от 21 до 73 лет. Само исследование было проведено благодаря специально закупленным больницей именно для диагностирования этого штамма реактивам. Сейчас биоматериал передан для подтверждения в Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины.

По словам директора департамента Валентины Гинзбург, о штамме "Дельта" украинские медики знают больше не из практики, а из опыта иностранных коллег, с которыми постоянно общаются столичные врачи.

Дельта отличается высоким уровнем контагиозности (заразительностью), более коротким инкубационным периодом и более агрессивным протеканием", - сообщают в департаменте.

Ранее сообщалось, что в Украине еще у двух человек обнаружили штамм коронавируса "Дельта". Заболевания на новый штамм коронавируса "Дельта" подтвердили у двух жителей Закарпатья.

Напомним, ранее ученые спрогнозировали COVID-ситуацию в Украине до конца июля.

вирус госпитализация болезнь медики больница Дельта

 
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