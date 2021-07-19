ВОЗ на этой неделе предоставит Украине тесты для выявления "Дельта"-штамма коронавируса, - Ляшко

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Всемирная организация здравоохранения на этой неделе предоставит Украине тесты для выявления "Дельта"-штамма коронавируса

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью эксперту ЮНИСЕФ, передает RegioNews.

На этой неделе Украина получит от ВОЗ поставки ПЦР-тестов, которые реагируют только на "Дельту". Это нам позволит наряду с секвенированием проводить ПЦР-тестирование, - сказал он

Министр пояснил, что тесты позволят отобрать материал, исследовать его и в случае положительного результата "поставить его на другую плашку и исследовать, а не "Дельта" ли это".

Так мы сможем посмотреть, не циркулирует ли у нас "Дельта", - уточнил он.

Как сообщалось, в Украине еще у двух человек обнаружили штамм коронавируса "Дельта". Заболевания новым штаммом коронавируса "Дельта" подтвердили у двух жителей Закарпатья. Еще два случая были зафиксированы ранее.