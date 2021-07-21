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21 июля 2021, 15:56 342

Массовое отравление в Харькове: эпидрасследование завершено, причина - некачественные суши

21 июля 2021, 15:56 342
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Вспышка кишечных инфекций в Харькове в июне произошла из-за некачественных суши, источники инфекции не установлены

Об этом сообщается на официальном сайте Харьковского областного лабцентра, передает RegioNews.

Харьковский областной лабораторный центр завершил эпидемрасследование из-за вспышки кишечных инфекций среди посетителей и работников ресторана "Якитория".

Считаем, что основной причиной вспышки было употребление некачественного пищевого продукта (суши), изготовленного в условиях неудовлетворительного санитарного состояния производства. Обстоятельствами, которые способствовали возникновению вспышки, было несоблюдение требований санитарного законодательства во время приготовления, хранения и реализации готовых блюд (суши), - говорится в сообщении.

В то же время эпидемиологи не смогли установить источники инфекции.

Источники инфекции не установлены... Во время расследования достоверно установить общее количество и непосредственно работающих лиц в заведении и провести их обследование не оказалось возможным. Указанное не исключает наличия среди них больных или бактерионосителей сальмонеллезной инфекции, то есть вероятного источника, - говорится на сайте лабцентра.

Противоэпидемические мероприятия завершены.

По данным учреждений здравоохранения, все больные завершили лечение и выписаны в удовлетворительном состоянии. У 45-ти больных диагноз сальмонеллез подтвержден лабораторно выделением сальмонеллы (S.enteritidis), еще у 45-ти больным диагноз сальмонеллез установлен клинически, эпидемиологически. У 12-ти больных выявлены другие возбудители группы кишечных инфекций.

Подтверждение идентичности выделенных культур сальмонелл свидетельствует о единственном источнике инфекции и этиологическом факторе возникновения вспышки, - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, 17 июня в Харькове произошло массовое отравление, которое связывают с едой из заведения общественного питания. Впоследствии полиция по данному факту возбудила уголовное дело.

25 июня Госпродпотребслужба установила причину и источник массового отравления в Харькове, в результате которого пострадали 90 человек. Это якобы был больной работник заведения питания.

Харьков отравление вспышка Лаборатория сальмонеллез

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