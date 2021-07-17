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17 июля 2021, 17:33 423

В лагере на Франковщине массовое отравление, семеро детей попали в больницу

17 июля 2021, 17:33 423
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Фото: из открытых источников
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В инфекционное отделение Яремчанской центральной районной больницы попали семеро детей в возрасте до 16 лет, которые отдыхали в загородном заведении села Татаров Надвирнянского района

Об этом сообщает Госпродпотребслужба Ивано-Франковской области, передает Regionews.

Предварительный диагноз пострадавших - острый гастроэнтерит. Состояние - легкой и средней степени тяжести. Дети отдыхали в загородном учреждении оздоровления и отдыха ООО "Делюкс-Кидс-Карпаты", что в с. Татаров Надвирнянского района, заехали в лагерь 14.07.2021 г.", - говорится в сообщении.

Госпродпотребслужба проводит расследование данного факта, отобраны на микробиологическое исследование пробы блюд, питьевой воды. О результатах проверок обещают сообщить дополнительно.

Напомним, недавно на Львовщине люди массово отравились в ресторане.

Ивано-Франковск отравление дети Госпродпотребслужба расследование

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