В лагере на Франковщине массовое отравление, семеро детей попали в больницу
В инфекционное отделение Яремчанской центральной районной больницы попали семеро детей в возрасте до 16 лет, которые отдыхали в загородном заведении села Татаров Надвирнянского района
Об этом сообщает Госпродпотребслужба Ивано-Франковской области, передает Regionews.
Предварительный диагноз пострадавших - острый гастроэнтерит. Состояние - легкой и средней степени тяжести. Дети отдыхали в загородном учреждении оздоровления и отдыха ООО "Делюкс-Кидс-Карпаты", что в с. Татаров Надвирнянского района, заехали в лагерь 14.07.2021 г.", - говорится в сообщении.
Госпродпотребслужба проводит расследование данного факта, отобраны на микробиологическое исследование пробы блюд, питьевой воды. О результатах проверок обещают сообщить дополнительно.
Напомним, недавно на Львовщине люди массово отравились в ресторане.