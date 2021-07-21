В Украине снова существенно увеличилось новых больных коронавирусом
За прошедшие сутки, 20 июля, в Украине зафиксировано 655 новых подтвержденных случаев COVID-19
Как пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минздрава, среди больных-37 детей и 18 медиков.
За минувшие сутки в больницы с подтвержденным диагнозом коронавируса попали 508 человек, умерли от болезни - 13.
Всего 20 июля осуществили около 45 тысяч тестирований различными способами.
Всего с начала пандемии в Украине переболели 2 245 930 людей.
Напомним, ранее сообщалось, что Украина по смертности от COVID-19 - на 44 месте в мире.
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