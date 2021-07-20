Показатели двух областей не соответствуют "зеленой" зоне карантина

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В Украине по состоянию на 19 июля Одесская и Донецкая области не соответствуют "зеленой" зоне карантина по одному из показателей

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава, пишет RegioNews.

Эти два региона, как и остальные области, находятся в "зеленой" зоне карантина. Однако там сейчас "красный" уровень по показателю динамики госпитализаций.

Вчера она составляла в Одесской области 50,3%, а в Тернопольской - 88,9%.

Известно, что норма уровня общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 должна составлять не более 50%.

Впрочем, чтобы области попали в "красную" зону карантина необходимо чтобы красному уровню соответствовали по меньшей мере 2 показателя.

Напомним, ранее в СНБО заявили, что в Украине в ближайшее время могут усилить карантин.