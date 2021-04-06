Венедиктова обещает учесть показания белорусского информатора по делу Шеремета
Показания бывшего сотрудника белорусского спецподразделения Игоря Макара учтут в рамках расследования уголовного дела о заказчиках убийства журналиста Павла Шеремета.
Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в интервью "Интерфакс-Украина", пишет RegioNews.
"Следствие будет учитывать все в своем расследовании, безусловно, и эти показания (белорусского информатора – ред.) также. Учитывая то, что к делу слишком много вопросов, а с появлением так называемого белорусского следа - это уже международная политика, мы будем подходить к расследованию очень основательно. Следствие изучает все", - сообщила она.
Венедиктова добавила, что дело резонансное и с точки зрения гражданской позиции, и с точки зрения правоохранительных органов.
"Потому что, как вы знаете, было дело и о фальсификации материалов следствием. Но это была оценочная история, которую подавала сторона защиты", - отметила генпрокурор.
Напомним, 23 марта суд продлил арест Антоненко еще на два месяца.