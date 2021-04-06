Венедиктова обещает учесть показания белорусского информатора по делу Шеремета

Генпрокурор заявила, что следствие изучает все

Генпрокурор заявила, что следствие изучает все

Фото из открытых источников

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в интервью "Интерфакс-Украина", пишет RegioNews.

"Следствие будет учитывать все в своем расследовании, безусловно, и эти показания (белорусского информатора – ред.) также. Учитывая то, что к делу слишком много вопросов, а с появлением так называемого белорусского следа - это уже международная политика, мы будем подходить к расследованию очень основательно. Следствие изучает все", - сообщила она.

Венедиктова добавила, что дело резонансное и с точки зрения гражданской позиции, и с точки зрения правоохранительных органов.

"Потому что, как вы знаете, было дело и о фальсификации материалов следствием. Но это была оценочная история, которую подавала сторона защиты", - отметила генпрокурор.

Напомним, 23 марта суд продлил арест Антоненко еще на два месяца.