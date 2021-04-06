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06 апреля 2021, 15:59 96

Венедиктова обещает учесть показания белорусского информатора по делу Шеремета

06 апреля 2021, 15:59 96
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Генпрокурор заявила, что следствие изучает все
Генпрокурор заявила, что следствие изучает все
Фото из открытых источников
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Показания бывшего сотрудника белорусского спецподразделения Игоря Макара учтут в рамках расследования уголовного дела о заказчиках убийства журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в интервью "Интерфакс-Украина", пишет RegioNews.

"Следствие будет учитывать все в своем расследовании, безусловно, и эти показания (белорусского информатора – ред.) также. Учитывая то, что к делу слишком много вопросов, а с появлением так называемого белорусского следа - это уже международная политика, мы будем подходить к расследованию очень основательно. Следствие изучает все", - сообщила она.

Венедиктова добавила, что дело резонансное и с точки зрения гражданской позиции, и с точки зрения правоохранительных органов.

"Потому что, как вы знаете, было дело и о фальсификации материалов следствием. Но это была оценочная история, которую подавала сторона защиты", - отметила генпрокурор.

Напомним, 23 марта суд продлил арест Антоненко еще на два месяца.

суд Украина Павел Шеремет Ирина Венедиктова Дело Шеремета

 
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