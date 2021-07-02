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02 июля 2021, 16:43 9

Верховный Суд оставил без изменений приговор осужденному за убийство Гонгадзе Пукачу

02 июля 2021, 16:43 9
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Фото из открытых источников
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Верховный Суд оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций по делу в отношении экс-начальника департамента наружного наблюдения МВД Алексея Пукача, которому Печерский райсуд назначил наказание в виде пожизненного заключения за убийство журналиста Георгия Гонгадзе

Об этом информирует пресс-служба ВС в Facebook, передает RegioNews.

Сегодня, 2 июля 2021 года, коллегия судей Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда огласила решение по делу А. Пукача. По результатам рассмотрения уголовного дела № 1-368/11 (производство № 51-6302 18 км) Верховный Суд оставил без изменений приговор Печерского районного суда г. Киева от 29 января 2013 года и определение Апелляционного суда г. Киева от 6 января 2016 года, а кассационные жалобы – без удовлетворения, – сообщили в суде.

Как известно, Георгий Гонгадзе – украинский журналист, основатель интернет-издания "Украинская правда". Он исчез 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу Киевской области нашли тело без головы, которое, по выводам экспертов, могло принадлежать журналисту. В 2009 году в Киевской области обнаружили останки черепа, который якобы принадлежит Гонгадзе.

15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Гонгадзе трех бывших служащих Департамента внешнего наблюдения МВД – Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича. Они получили от 12 до 13 лет заключения.

29 января 2013 года суд доказал вину Пукача в убийстве Гонгадзе. Вина экс-начальника департамента наружного наблюдения МВД Алексея Пукача в превышении власти и убийстве журналиста Георгия Гонгадзе доказана согласно собранным доказательствам.

В марте 2015-го часть материалов по делу Пукача рассекретили.

суд убийство Верховный суд приговор Георгий Гонгадзе Алексей Пукач

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