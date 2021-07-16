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16 июля 2021, 12:30 14

Рада назначила Дениса Монастырского министром внутренних дел

16 июля 2021, 12:30 14
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Фото из открытых источников
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Верховная Рада назначила Дениса Монастырского министром внутренних дел. За соответствующий проект постановления проголосовал 271 народный депутат

Как пишет Regionews, соответствующий проект постановления поддержал 271 народных депутатов

До назначения новый министр возглавлял правоохранительный комитет парламента.

После голосования Рада 340 голосами лишила Монастырского депутатских полномочий, а сам министр принял присягу члена правительства.

Напомним, что 15 июля Верховная Рада отправила в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.

Арсен Аваков возглавлял МВД на протяжении более 7 лет - дольше всех министров за всю современную историю Украины.

Аваков подал заявление об отставке с должности министра внутренних дел в соответствии с частью первой статьи 18 Закона Украины "О Кабинете Министров Украины" 13 июля.

"Спасибо команде МВД за годы совместной работы. Спасибо каждому офицеру, рядовому и служащему. Имею честь! - отмечается в заявлении

заявление Аваков Верховная Рада МВД комитет

 
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