В Харькове из зала суда сбежал иностранец: объявлена операция "Сирена"

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Правоохранители Харькова разыскивают иностранца, который сбежал из зала суда после объявления о мере пресечения в виде содержания под стражей

Как передает RegioNews, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

47-летний гражданин Турции Димерал Незаметтим после объявления постановления об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей выбежал на улицу, где его ждал неустановленный автомобиль", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за побега в Харькове объявлена операция "Сирена". Правоохранители также сообщили приметы иностранца: мужчина был одет в черную футболку, синие джинсовые брюки, кроссовки, у него рост более 185 см, крепкого телосложения, волосы короткие.

В случае наличия информации о разыскиваемом, просят сообщать полицию любым удобным способом.

Ранее сообщалось, что правоохранители Харькова задержали ранее судимого за имущественные преступления мужчину на краже в церкви, чтобы его остановить полицейский использовал огнестрельное оружие.