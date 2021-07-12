Относительное большинство украинцев считают, что политическую рекламу нужно запретить полностью - опрос

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41% респондентов считают, что политическую рекламу нужно запретить полностью. 27% допускают, что стоит разрешить ее лишь во время выборов, еще 12,5% за разрешение только в период между выборами. Лишь 14% считают, что она должна быть разрешена в целом

Об этом сказал научный директор Фонда "Демократические инициативы”, доктор исторических наук, профессор Национального университета "Киево-Могилянская академия” Алексей Гарань на круглом столе в Укринформе, презентуя результаты опроса "Политические партии глазами избирателей: как создать предпосылки эффективного представительства”, передает RegioNews.

Относительное большинство респондентов (41%) считают, что политическую рекламу нужно запретить полностью. 27% респондентов считают, что стоит разрешить ее только во время выборов. Еще 12,5% считают, что политическую рекламу можно разрешить только в период между выборами. Лишь 14% считают, что она должна быть разрешена в целом.

Согласно данным опроса, в Украине политическим партиям доверяют чуть менее 20% респондентов, а три четверти - не доверяют.

В целом, украинцы не доверяют политическим партиям. Лишь чуть менее 20% респондентов доверяет политическим партиям, три четверти не имеют такого доверия. Это результаты, безусловно, отрицательные, но, честно говоря, неудивительные. Я бы не сказал, что они являются какими-то сенсационными, - рассказал Гарань.

Он отметил, что при этом ”есть определенные возрастные различия".

Более часто доверяют молодежь и старшие респонденты - это 23,5%, если говорить о среднем возрасте, то доверяет партиям около 16%. Есть определенные различия также, если говорить об избирателях определенных партий. Избиратели "Слуги народа” и "Батькивщины” чаще доверяют политическим партиям. Около трети, что тоже немного, но больше, чем средняя температура, - отметил Гарань.

Согласно результатам опроса, среди основных причин недоверия к политическим партиям - невыполнение предвыборных обещаний (56%), коррумпированность партий (41%), зависимость от олигархов (31%).

То есть на первое место выходят невыполнение предвыборных обещаний и коррумпированность партий. При этом молодые респонденты чаще говорят о проблемах коррупции в партийной жизни и зависимости от олигархов. При этом респонденты практически не говорят о несистемной деятельности партий, нехватке четкой структуры партий и принятии решений, - подчеркнул Гарань.

Относительно урегулирования использования средств государственного финансирования политическими партиями, то респонденты поддерживают разрешение затрат на просветительскую и общественную деятельность, на обучение и повышение квалификации членов партии. Зато респонденты категорически не поддерживают расходы государственного финансирования на приобретение недвижимого имущества, а также расходы на политическую рекламу. Также респонденты скорее не поддерживают расходы на организационные вопросы, на избирательную кампанию, а также на вознаграждение членами избирательных комиссий.

Опрос на тему "Политические партии глазами избирателей: как создать предпосылки эффективного представительства” проведен Фондом "Демократические инициативы” имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии с 1 до 7 июня 2021 года.

Всего было проведено 2003 интервью. Опрос осуществлялся методом телефонных интервью с использованием компьютера. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.

Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА Посольства Королевства Нидерландов.

Как сообщалось, в Раду проходят пять партий. "Слуга народа" лидирует, согласно опросу "Социса".